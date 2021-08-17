Путин поручил кабмину до 1 декабря увеличить количество людей, осуществляющих охрану леса

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству увеличить численность лесной охраны. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах России и ходе ликвидации их последствий, состоявшегося 6 августа.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять меры, направленные на увеличение количества лиц, осуществляющих лесную охрану, в том числе патрулирование лесов", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря 2021 года.

Также глава государства распорядился обеспечить увеличение количества сотрудников парашютно-десантной службы федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" для дислоцирования на территории Дальневосточного федерального округа, а также представить при необходимости предложения о внесении соответствующих изменений в российское законодательство.

Кроме того, правительству поручено обеспечить выделение из общего объема субвенций, предоставляемых субъектам РФ на осуществление полномочий в области лесных отношений, отдельной строкой субвенции на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров.