Для арендаторов лесных участков введут ответственность за уклонение от тушения пожаров

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил ввести ответственность для арендаторов лесных участков за уклонение от тушения пожаров на этих территориях, сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, предусмотрев установление ответственности лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, и обладателей сервитута за несоблюдение ими обязанности участвовать в тушении лесных пожаров на соответствующих лесных участках", - говорится в поручении, адресованном правительству по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС.

Также кабмин должен внести поправки, касающиеся оплаты сверхурочного времени работы сотрудников лесопожарных формирований, задействованных в работах по борьбе с распространением огня.

Еще один пункт касается корректировки методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов "в целях покрытия их потребности в финансировании содержания и эксплуатации гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты населения и территорий от негативного воздействия вод".

Одновременно правительству поручено при формировании проекта бюджета на следующую трехлетку предусмотреть выделение дополнительных средств на мероприятия по защите населения и территорий от негативного воздействия вод.