Правительство Грузии привлекло армию для противодействия распространению коронавируса

ТБИЛИСИ, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Грузии привлекло ресурсы Минобороны для поддержки усилий по борьбе с коронавирусом, в частности военнослужащие уже развернули полевые госпитали в двух районах Тбилиси. Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве республики.

"В соответствии с приказом премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Силы обороны Грузии активно подключились к борьбе с новым коронавирусом. Благодаря помощи военнослужащих в двух районах - Дигоми и Самгори - развернуты полевые госпитали", - говорится в сообщении.

В Минобороны указали, что уже передали представителям Минздрава сотни медицинских коек и готовы производить новые на базе государственного военного научно-технического центра "Дельта". Кроме того, из военных врачей сформированы прививочные бригады, которые отправятся в регионы страны.

В понедельник в Минздраве сообщали, что в районе Дигоми на окраине Тбилиси развернут полевой госпиталь на 500 человек. Он снабжен аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными цистернами.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. С июля текущего года в республике идет рост заболеваемости. За прошлые сутки был зафиксирован рекорд по числу инфицированных - 6 208 человек. 10 августа зафиксирован рекордный суточный показатель летальных исходов - 54 человека. В Грузии с 15 марта идет вакцинация от коронавируса препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получили 245 207 человек, что составляет 6,58% населения республики.