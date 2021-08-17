В Тюменской области на 76% выполнили план по вакцинации от коронавируса

ТЮМЕНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Более 535 тыс. человек привито первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в ходе прямой линии во вторник. Это составляет 76% от подлежащих вакцинации жителей региона.

"Процесс вакцинации в Тюменской области идет достаточно хорошо. На сегодняшний день первый компонент вакцины поставили более 535 тыс. человек, а полностью вакцинировались почти 454 тыс. человек" , - сказал он.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе выявлено более 51 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 46 тыс. человек выздоровели.