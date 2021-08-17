Первую экотропу к месту обитания русской выхухоли откроют в 2022 году под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники Хоперского государственного заповедника в Воронежской области откроют в 2022 году первую в регионе экологическую тропу к месту обитания русской выхухоли, занесенной в Красную книгу РФ. На создание экотропы получен грант в размере около 800 тыс. рублей, рассказал ТАСС во вторник директор заповедника Александр Головков.

"Экологическая тропа "Самый русский зверь" будет иметь протяженность около 2 км, ее планируем открыть в 2022 году. Экотропа пройдет возле озера Большое Голое, где обитает русская выхухоль. На создание экотропы получен грант в размере около 800 тыс. рублей", - сказал Головков.

По его словам, посетителям экотропы предложат воспользоваться короткой паромной переправой на озеро Большое Голое. Из-за скрытного образа жизни русской выхухоли передвижение туристов по экотропе будет ограничено группой из 15-20 человек, которым предложат узнать, как живет и чем питается русская выхухоль, занесенная в Красную книгу России. Головков добавил, что в заповеднике есть экологическая тропа "Легенды Хопра", но отдельная экотропа к месту обитания русской выхухоли создается впервые.

Директор заповедника сказал, что в заповеднике насчитывается около 120 особей русской выхухоли, из-за аномальной жары второй год подряд пересыхают пойменные озера реки Хопер. Численность зверьков устанавливают осенью, после образования на озерах первого прозрачного тонкого льда. "Ситуация по выхухоли очень плохая, из-за засухи ушла грунтовая вода. В этом году весной разлива снова не было, все реки в Воронежской области мелеют, а в заповеднике некоторые озера пересохли, а ведь основное место обитания русской выхухоли - озера в пойме Хопра", - сказал он.

Хоперский государственный заповедник образован в 1935 году для сохранения популяции русской выхухоли, занесенной в Красную книгу РФ. Общая площадь заповедника - 16,2 тыс. га, он расположен в долине реки Хопер в восточной части Воронежской области. Насчитывает около 1,2 тыс. видов растений, здесь обитает 236 видов птиц, большую часть заповедника занимают вековые пойменные и нагорные дубравы.