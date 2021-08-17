Мосгоризбирком распределил эфирное время между кандидатами в депутаты Госдумы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия провела во вторник первый этап жеребьевки, в ходе которого распределила между зарегистрированными кандидатами в депутаты Госдумы предоставляемого по закону безвозмездно эфирного времени на городских телеканалах и радиостанциях.

"Сегодня мы проводим жеребьевку по распределению эфирного времени на городских телеканалах и радиостанциях. Порядок проведения жеребьевки установлен рядом положений федерального закона о выборах депутатов ГД ФС РФ и постановлением ЦИК. <…> Эфирное время предоставляется в следующем порядке - не менее 30 минут в день по будним дням, начиная с 23 августа. Получается, всего 19 полных дней на каждом теле- и радиоканале, это эфирное время пополам распределяется между политическими партиями, которые выдвинули зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Госдумы, их 14, и между 176 кандидатами, которые зарегистрированы по 15 одномандатным избирательным округам", - сообщил перед жеребьевкой зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Как отметил программный директор объединенной редакции московских СМИ "Москва Медиа" Юрий Жиганов, дебаты кандидатов от политических партий будут проходить параллельно на телеканале "Москва-24" и городской радиостанции "Москва FM" в 16:15 мск по понедельникам и средам; а также на телеканале "Москва Доверие" и "Радио Москвы" в 17:00 по вторникам и четвергам. Он уточнил, что 19 августа состоится жеребьевка платного эфирного времени среди кандидатов.

"Эфирное время для политических партий предоставляется для проведения совместных дебатов. Дебаты проводятся в формате "7 партий", соответственно, порядка 36 минут на одно совместное агитационное мероприятия предоставляется. Каждая партия на каждом телеканале вправе принять участие четыре раза в совместных агитационных мероприятиях, жеребьевкой определяются даты и время в эфир", - уточнил Реут.

17-18 августа в окружных избирательных комиссиях в Москве состоится жеребьевка по распределению очередности выхода в эфир агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы. Выборы в Государственную думу восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.