Более 10 научных центров РФ объединились для создания технологий по укреплению здоровья

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Двенадцать ведущих научных центров РФ объединились в консорциум для создания технологии программирования работы иммунной системы и обеспечения активного долголетия человека. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

"В масштабном проекте "Программирование иммунитета для терапии и здорового долголетия" участвуют Томский государственный университет, Томский национальный исследовательский медицинский центр (НИМЦ), в структуре которого шесть академических институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), НИМЦ кардиологии Минздрава России, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова и другие центры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основе любого заболевания лежит неправильная работа иммунитета, поэтому основной задачей консорциума станет изучение связи нарушений иммунитета с развитием кардио- и онкопатологий, а также различных факторов, связанных со снижением защитных сил организма в случае вирусных патологий.

"Ученые проведут исследования, необходимые для получения новых фундаментальных данных, и разработают инновационные модели для трансляции результатов в клиническую практику. Среди приоритетных задач повышение приобретенного противовирусного иммунитета и приживаемости имплантатов", - добавили в министерстве.