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Тысячи рыб нашли мертвыми на побережье на юго-востоке Испании

Причиной случившегося может быть жара, установившаяся в последние дни на территории почти всей страны, отмечает газета AS

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Тысячи рыб были найдены мертвыми на разных пляжах соленой лагуны Мар-Менор в автономном сообществе Мурсия на юго-востоке Испании. Об этом сообщила газета AS.

По ее информации, рыбы были обнаружены мертвыми в понедельник. Специалисты не считают, что причина случившегося связана с аноксией (отсутствием достаточного для дыхания кислорода) или выбросом токсичных жидких веществ. В настоящий момент ключевой гипотезой является жара, установившаяся в последние дни на территории почти всей Испании.

Ранее из-за сильной жары Государственное метеорологическое агентство повысило уровень погодной опасности в некоторых провинциях до самого высокого - красного. Так, 14 августа в Испании был зафиксирован новый температурный рекорд. В муниципалитете Монторо (автономное сообщество Андалусия) столбик термометра поднялся до отметки в 47,2 градусов.

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