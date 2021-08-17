Суд в Польше освободил историков Холокоста от необходимости извиняться за факты в их книге

ВАРШАВА, 17 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд Варшавы вынес вердикт по нашумевшему делу двух историков Холокоста, которых обвинили в клевете, изложенной в книге о выживании евреев на территории оккупированной нацистами Польши во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает во вторник Gazeta Wyborcza.

Суд второй инстанции рассматривал решение окружного суда польской столицы от 9 февраля, который постановил, что основатель и директор Польского центра исследований Холокоста профессор Барбара Энгелькинг и польско-канадский историк Холокоста из Университета Оттавы профессор Ян Грабовский должны извиниться за то, что в своей книге "Ночь без конца" рассказали историю старосты деревни Малиново на востоке Польши Эдварда Малиновского, которого одна из евреек обвинила в передаче нацистам 22 евреев, скрывавшихся в лесах вблизи деревни.

Апелляционный суд заявил о необходимости поиска исторической правды и пришел к выводу о том, что "публикация свидетельств о фактах истории и людях, которые в них участвуют, представляет собой проявление допустимой свободы исследований и высказываний, в том числе и тогда, когда они спорны и не соответствуют доминирующей версии исторических событий".

"Каждый народ должен свести счеты с собственной историей, даже если результаты этого процесса будут болезненными и сложными для принятия", - говорится в решении суда, который освободил историков от необходимости извиняться за изложенные в их книге факты.

Спровоцировавшая судебный процесс книга была издана в 2018 году. Обширная публикация рассказывает о выживании людей еврейского происхождения в нескольких регионах оккупированной Польши. Книга вызвала много споров среди историков. Институт национальной памяти Польши заявил, что масштабы манипуляций с источниками со стороны авторов просто ужасают. С другой стороны, в защиту подсудимых выступил Институт Яд Вашем и Комитет исторических наук Польской академии наук.

Иск против ученых подала Филомена Лещиньская. По ее словам, старосту, который оказался ее дядей, оклеветали. Согласно ее показаниям, он, наоборот, помогал евреям и в 1950-х годах был освобожден от всех обвинений. В ходе слушаний профессор Энгелькинг заверила, что в своей научной работе проявляет высочайшее научное прилежание и усердие. Она заявила, что считает несправедливыми утверждения о недостаточно внимательной работе над книгой "Ночь без конца". Защитники авторов книги выразили мнение, что истцы пытаются повлиять на результаты работы ученых и фактически заставляют переписать книгу.