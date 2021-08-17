Спасатели МЧС возвели четыре временные дамбы в Крыму, где подтапливало дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Четыре временные дамбы возведены в Крыму после сильных дождей, из-за которых на востоке полуострова были подтоплены дома. Об этом во вторник сообщили на сайте ГУ МЧС по региону.

"Очищена территория общей площадью более 1 950 кв. м, а также русла рек общей протяженностью 375 м и отводных каналов - 5 852 м. Возведены временные гидротехнические сооружения - четыре дамбы протяженностью более 420 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на 64 подтопленных объектах откачано 7 120 кубометров воды, работы продолжаются. Распилено 25 деревьев, проведена просушка объектов общей площадью более 1 490 кв. м.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил журналистам, что в Керчь прибыла дополнительная техника из других городов, в том числе для откачки ила из подвалов. "В Керчи остаются подтопленные территории, придомовые частные домовладения и многоквартирные дома. Поставлена задача перед администрацией города и местными депутатами обойти дворовые территории и составить акты там, где был нанесен ущерб. Люди смогут получить выплаты. Кроме того, на сегодня поставлена задача начать работу по очистке реки Восточный Булганак", - сказал Гоцанюк. По его словам, "сегодня вода в реку Булганак практически не течет".

Депутат Госдумы от региона Константин Бахарев ранее сообщал, что из-за дождей на пруду в Ленинском районе возникла угроза прорыва дамбы. Юрий Гоцанюк опровергал эту информацию, заявляя, что ведутся работы по укреплению существующих гидротехнических сооружений.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. С 16 по 20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.