Reuters: ЕС может выделить еще средства для разрешения кризиса на литовской границе

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Европейский союз готов предоставить дополнительный персонал и финансирование для разрешения миграционного кризиса на литовско-белорусской границе. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект заявления по итогам встречи глав МВД стран ЕС, которая запланирована на среду.

По информации агентства, в документе отражена позиция, в соответствии с которой "ЕС осуждает агрессивные действия Белоруссии по отправке мигрантов в Литву".

Кроме того, в заявлении будет содержаться призыв к прекращению сотрудничества с правительственными органами и учреждениями Белоруссии и остановке финансирования их трансграничных программ.

В июне в ответ на введение Евросоюзом против Белоруссии санкций Минск объявил о приостановке выполнения соглашения о реадмиссии с ЕС, которое предусматривает обязательство белорусской стороны принимать высылаемых из Евросоюза нелегальных мигрантов, прибывших с территории Белоруссии. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны около 4 тыс. нелегалов из Азии и Африки. Это в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. Литва и ЕС обвиняют Минск в потворстве нелегальной иммиграции, власти Белоруссии отвергают обвинения.