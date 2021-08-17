Более 60% членов избирательных комиссий в Свердловской области вакцинировали от COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Более 60% членов участковых и территориальных избирательных комиссий в Свердловской области вакцинированы от коронавируса. Всего в избиркомах работают почти 26 тыс. человек, сообщил председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС во вторник.

"Более 62% членов избирательной комиссии сегодня у нас вакцинировано. Надеемся, что до дня голосования процент будет повышен <...> Всего в Свердловской области более 25 тыс. членов участковых избирательных комиссий и около 800 членов территориальных избирательных комиссий", - сказал он.

Русинов отметил, что по сравнению с прошлым годом стоимость проведения избирательной кампании немного увеличилась из-за необходимости закупки средств индивидуальной защиты и антисептиков. Голосование будет проходить на более чем 1,5 тыс. участков. На выборах будут задействованы более 10 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Свердловской области, примерно по 2-3 человека на участок. Также своих наблюдателей предоставят политические партии.

По словам Русинова, на участках "Ростелекомом" будет организовано видеонаблюдение.

В Свердловской области 17-19 сентября будут выбирать депутатов Госдумы, законодательного собрания региона, а также представительных органов местного самоуправления.