В Белоруссии создали полугодовой запас лекарств для лечения коронавируса

"На сегодняшний день учреждения здравоохранения страны обеспечены медикаментами на более чем шесть месяцев, средствами индивидуальной защиты - на более чем 3 месяца, - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минздрава в телеграм-канале во вторник. По его словам, "из работающих в стране почти 77 тыс. коек в больницах на сегодняшний день занято под "ковид" - 6 тысяч". Увеличилось число кислородных точек, сейчас их 20,7 тыс., в то время как на 1 января 2020 года таких точек было 8,7 тыс.

Пиневич указал, что Минздрав ожидает роста заболеваемости коронавирусом осенью. "Несмотря на небольшой летний спад, пандемия пока что никуда не ушла, и мы, безусловно, ожидаем очередной эпидемический рост в сентябре - октябре. Летом руководители учреждений здравоохранения имели возможность немного разгрузить медработников, а сейчас мы начинаем готовиться к осени", - сказал он.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В Белоруссию ранее доставили три партии китайской вакцины Vero Cell, еще ожидают в конце августа. 3 июня в Белоруссии была зарегистрирован российская вакцина "Спутник Лайт".

По последним данным, в Белоруссии за сутки зарегистрированы 894 пациента с COVID-19, скончались девять. С начала пандемии в республике были зарегистрированы 462 197 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны скончались 3 613 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.