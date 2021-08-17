В "Единой России" предложили снизить бюрократическую нагрузку на учителей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку общефедерального списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, предложила включить в предвыборную программу единороссов инициативу о снижении бюрократической нагрузки на учителей.

"Надо снизить бюрократическую нагрузку на педагога, <...> цифровыми инструментами это можно сделать. Именно "Единая Россия" еще в 2019 году рекомендовала ускорить переход к полной цифровизации школьной отчетности, и сегодня это рекомендация должна стать предложением в народную программу [партии], впоследствии [она] должна быть реализована", - сказала Шмелева во вторник в ходе партийной стратегической сессии "Цифровое будущее России".

Руководитель "Сириуса" также предложила разработать цифровые программы повышения квалификации для учителей. "Программы для учителей должны быть доступны и бесплатны. Необходимо также разработать механизмы цифрового сопровождения педагога - ресурсы, порталы, с помощью которых педагоги смогут получать оперативные консультации, методическую помощь", - отметила она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.