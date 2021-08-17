Кабмин дополнительно выделит более 21 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит более 21 млрд рублей на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании кабмина.

"В повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации", - сказал Мишустин.

По его словам, такая адресная помощь важна для родителей. "Ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье. Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги", - резюмировал глава кабмина.