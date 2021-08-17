Чернышенко заявил, что 14 проектов кампусов вузов находятся в высокой степени готовности

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Четырнадцать проектов университетских кампусов мирового уровня находятся в высокой степени готовности для реализации в России. Об этом во вторник сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства РФ.

По его словам, Минобрнауки России совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией ВЭБ.РФ рассмотрели 27 проектов кампусов мирового уровня из 22 субъектов Российской Федерации.

"По итогам отобраны восемь проектов, готовых к старту реализации в 2021 году. Кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. <...> Также обеспечены финансированием Томск, Москва и Новосибирск. Еще 6 проектов из 27 - Пермь, Иркутск, Самара, Владивосток, Хабаровск, Санкт-Петербург - находятся в высокой степени готовности. Итого - 14 проектов, практически готовых к реализации", - сказал Чернышенко.

Отбор проводился в соответствии с критериями, утвержденными Минобрнауки. Это, по его словам, интеграция в городскую среду, потребность в проживании для 2,5 тысячи человек, участие университетов региона в программе "Приоритет-2030" и софинансирование из различных источников, в том числе за счет бизнеса.

В начале августа премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство РФ выделит порядка 36 млрд рублей за четыре года на создание сети университетских кампусов мирового уровня. По его словам, за право создать кампусы мирового уровня будут бороться многие университеты и субъекты РФ. На сегодняшний день подано уже около 30 заявок. Всего за 10 лет предстоит создать не менее 30 кампусов, где смогут разместиться свыше 150 тыс. человек.