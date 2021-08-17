Общественный транспорт Керчи вернулся на обычные маршруты после схода воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Движение общественного транспорта по улице Самойленко и троллейбусное сообщение по Вокзальному шоссе, нарушенные при подтоплениях, возобновились в Керчи после схода воды. Об этом сообщается во вторник на странице администрации города в Facebook.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. 11 августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы. В ночь на понедельник очередной ливень вызвал новые подтопления на 24 улицах Керчи. К утру вода почти полностью сошла, остается подтопленным центральный район.

"Возобновлено движение общественного транспорта по улице Самойленко и троллейбусное сообщение по Вокзальному шоссе. Маршруты общественного транспорта работают по установленным схемам движения", - говорится в сообщении.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.