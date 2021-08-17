Путин поручил проработать план реконструкции дамбы в селе Ленинское в ЕАО

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Еврейской автономной области (ЕАО) представить предложения о финансировании в 2022-2024 годах реконструкции дамбы, защищающей областное село Ленинское. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля, где размещен перечень поручений главы государства по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами, состоявшегося 6 августа.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Еврейской автономной области представить предложения по финансированию работ, связанных с реконструкцией сооружений инженерной защиты села Ленинское Ленинского района Еврейской автономной области, предусмотрев выделение в 2022-2024 годах необходимых средств из федерального бюджета", - говорится в размещенном на сайте перечне поручений.

Доложить о результатах этой работы поручено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору ЕАО Ростиславу Гольдштейну до 1 октября 2021 года.

Ранее Гольдштейн просил сократить для области долю регионального финансирования на строительство гидротехнических сооружений с 25-30 до 1%. На совещании с участием президента РФ по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий губернатор отметил, что при действующих условиях региону необходимо построить четыре объекта гидрозащиты, в том числе дамбу в селе Ленинское протяженностью 14,5 км и стоимостью 2,4 млрд рублей. Общий заявленный объем финансирования гидротехнических сооружений на 2022-2023 год составляет 3,2 млрд рублей.

Он также отметил, что на протяжении последних десяти лет Еврейская автономная область регулярно подвергается паводкам, домохозяйствам и экономике региона нанесен совокупный ущерб в 12 млрд рублей, признаны пострадавшими более 15% от всего населения региона.

Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела в Еврейской автономной области из-за паводков режим ЧС федерального характера. Ранее в автономии действовал режим ЧС регионального уровня.