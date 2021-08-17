Памфилова просит федеральные телеканалы дать эфирное время всем партиям в ходе агитации

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к представителям федеральных телеканалов с просьбой выделить эфирное время всем участвующим в предстоящих выборах депутатов Госдумы партиям в период предвыборной агитации.

"Очень бы хотелось высказать свое пожелание, поскольку скоро самый важный период - агитация. Мы бы хотели, чтобы все наши уважаемые федеральные телеканалы уделили время, показали бы все партии, которые у нас будут участвовать в выборах", - сказала Памфилова в ходе жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах и радиостанциях.

По ее словам, избирателям необходимо "дать возможность максимально ознакомиться со всеми партиями, которые будут участвовать в выборах". "Что касается нашей компетенции, мы будем мониторить, как кандидаты используют свое время, но очень бы хотелось [попросить выделять время всем партиям], потому что это действительно основное право наших избирателей - максимально знать все обо всех", - отметила глава ЦИК.

Центризбирком России во вторник проводит среди 14 партий, участвующих в выборах в Госдуму, жеребьевку по распределению бесплатного времени для проведения предвыборной агитации в эфире телеканалов и радиостанций, а также разыгрывает время участия в дебатах. Жеребьевка проходит в преддверии начала агитационного периода в СМИ, который стартует 21 августа и завершится 16 сентября.

Все партии получат равное время для размещения своих агитационных роликов и выступления кандидатов в эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Кроме того, представители партий будут участвовать в дебатах, которые будут транслироваться в прайм-тайм. Участие в предвыборных дебатах является обязательным для кандидатов в Госдуму.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.