Кабмин распространит соцгарантии на ставших сиротами во время учебы в школе детей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство России распространит социальные гарантии на детей, ставших сиротами во время учебы в школе, заявил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что сейчас "для ребят, которые по разным причинам остались без родителей во время учебы в вузах и техникумах, действуют различные льготы и преференции". "По сути они находятся на полном государственном обеспечении, получают бесплатную одежду, обувь, питание, медицинскую помощь, им оплачивается проезд и покупка учебников", - добавил премьер.

"Распространим такие социальные гарантии и на ребят, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе. Воспользоваться ими смогут и дети-сироты, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия и продолжают учиться", - сообщил Мишустин.

По его мнению, такая мера будет справедливой, потому что такие дети "находятся в действительно трудной жизненной ситуации, и важно сделать так, чтобы у них было все необходимое для нормальной жизни".