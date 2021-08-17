Астраханский губернатор пообещал содействие в расселении многодетной семьи из ветхого дома

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал взять на контроль ситуацию с расселением многодетной семьи из аварийного дома в Астрахани. Об этом он сообщил во вторник в ходе прямой линии.

На прямую линию к губернатору Астраханской области обратилась жительница Астрахани Дарья Гордон - многодетная мама, которая проживает с детьми в аварийном доме 1917 года постройки. Она считает, что дом не дождется очереди на снос и расселение, запланированное на июнь 2023 года, из-за его состояния.

"Прежде всего, обратитесь в администрацию города с заявлением о рассмотрении переносов срока о переселении из аварийного жилья. Ваш случай проконтролирую, чтобы он был рассмотрен, потому что с детьми проживать в аварийном доме - это условное удовольствие", - сказал глава региона.

Он добавил, что в конце 2022 года регион завершит первую волну расселения из ветхого и аварийного фонда. Затем, благодаря соглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ, начнется вторая волна реализации программы, куда попали дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

Дома для расселения аварийного фонда в настоящее время планируются в микрорайоне Бабаевского - это отдаленный, но активно развивающийся район. Сейчас там достраивают первый дом для переселенцев, рассчитанный на 192 квартиры, вместе с тем, площадки под застройку там еще есть, добавил глава региона.