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Рассмотрение иска Костюшкина к Монеточке отложили из-за неявки ответчицы в суд

Заседание состоится 2 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отложил на 2 сентября рассмотрение иска бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) об использовании его песни "Женщина, я не танцую". Певица не явилась на заседание, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложить рассмотрение для повторного извещения ответчика на 2 сентября", - сказала судья.

Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее сообщал, что Монеточка якобы переделала песню его доверителя "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Истец требует взыскать с певицы 900 тыс. рублей.

Монеточка - сценический псевдоним певицы Елизаветы Гырдымовой из Екатеринбурга, которая также является автором музыки и текстов песен. В 2018 году она выпустила альбом "Раскраски для взрослых".

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