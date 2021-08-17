Реконструкцию бульвара в Севастополе возобновят в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе планируется продолжить, к проекту намерены вернуться в следующем году, сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании городского правительства во вторник.

На прошлой неделе Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что объем работ, выполненных на Историческом бульваре в Севастополе, реконструкция которого прервана по вине недобросовестного подрядчика, составляет менее 10% от запланированного.

"По Историческому бульвару есть вся очевидная уверенность, что со следующего года проект будет реанимирован и будет делаться. А до конца года надо будет определиться с проектированием, со всеми вопросами по проекту, к которому было много замечаний", - сказал губернатор.

Ранее Развожаев отмечал, что объект планировалось реконструировать в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, при этом в России всего несколько компаний, которые имеют право проводить подобные работы, и была выбрана одна из них. Однако подрядчик, компания "Меандр", не выполнил обязательства сразу по нескольким объектам в разных регионах России, сейчас с ним работают правоохранительные органы.

На Историческом бульваре расположены несколько мемориалов и памятных объектов, связанных с Первой обороной Севастополя, в том числе один из символов города - панорама. Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов "Исторический бульвар" началась в 2018 году. Предполагалось, что в ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи Четвертого бастиона, превращена в музей подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса. Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.