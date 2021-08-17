Путин назвал чувствительной проблему экологического ущерба в Ивановской области

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал чувствительной для жителей Ивановской области проблему накопленного ущерба в экологии. Такую оценку глава государства дал во вторник на встрече с руководителем региона Станиславом Воскресенским.

"Вопрос тоже чувствительный для людей, я так понимаю, в Ивановской области, это накопленный ущерб в экологии, прежде всего имея в виду объекты химической промышленности - и действующие, и уже брошенные на самом деле", - сказал Путин.

Он спросил губернатора, как решается эта проблема в регионе и нужна ли властям области помощь федерального уровня.

"Здесь как раз помощь уже оказана, Владимир Владимирович, в рамках национального проекта. Ничего не нужно, надо просто сделать", - ответил Воскресенский.

Он рассказал, что работа по ликвидации накопленного ущерба в экологии рассчитана на несколько лет. "Начинаем в этом году наконец-то. Проблема застарелая, еще с советских времен тянется. Здесь мы без национального проекта, конечно, не справимся. Там [требуется] серьезная сумма", - добавил губернатор.