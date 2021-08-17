Мурашко: в отдаленные территории РФ следует направить мобильные комплексы для вакцинации

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Регионы России, где заболеваемость новой коронавирусной инфекцией пошла на спад, должны направить мобильные медицинские комплексы в отдаленные сельские территории для проведения вакцинации от ковида и диспансеризации граждан из групп риска. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские комплексы в отдаленные сельские территории, а также в места расположения дачных участков для проведения вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска. Помогать медицинским работникам в информировании граждан, маршрутизации, оформлении документов будут волонтеры", - сказал он на селекторном совещании с регионами.

Министр отметил, что важнейшей задачей для системы здравоохранения на сегодняшний день является сохранение здоровья граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также имеющих хронические неинфекционные заболевания.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 642 559 случаев заражения, выздоровели 5 918 324 человека, умерли 172 110. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.