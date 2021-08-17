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Власти Курганской области планируют субсидировать авиарейсы Курган - Санкт-Петербург

Губернатор области отметил, что в следующем году в регионе продолжат субсидировать полеты в Сочи и Симферополь

ТАСС, 17 августа. Власти Курганской области планируют предусмотреть в этом году субсидирование авиарейсов Курган - Санкт-Петербург и оценить спрос на это направление. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков во время прямой линии с жителями во вторник.

"Питер: по этому году мы постараемся, попробуем, "катнем", отсубсидируем - посмотрим, как пойдет. Если будет наполняемость рейсов, будет экономика, потом авиаперевозчик будет <...> летать самостоятельно. И также мы хотим вернуться к обсуждению сетки маршрутов на север Тюменской области, потому что там живет и работает много жителей Курганской области", - сказал он, не уточнив сроков реализации планов.

Также Шумков отметил намерение продолжить в следующем году субсидирование полетов на юг России - в Симферополь и Сочи. Сейчас из аэропорта Курган можно улететь в Москву, а также с апреля по сентябрь - в Симферополь и Сочи.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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