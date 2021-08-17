На Кубани 495 населенных пунктов включили в границы зон постоянных подтоплений

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Населенные пункты Краснодарского края в количестве 495 единиц вошли в границы зон затопления, подтопления, утвержденные Федеральным агентством водных ресурсов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации краснодарского края во вторник.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России 14 августа предложил ввести на федеральном уровне норму обязательного страхования имущества в зонах, определенных как постоянно подверженные подтоплениям. На сайте Кремля во вторник сообщили, что президент России Владимир Путин поручил проработать ограничения на строительство жилья в зонах постоянного подтопления и представить предложения о введении обязательного страхования имущества в таких районах.

"Проводится масштабное обследование рек для определения границ зон подтопления для 662 территорий. Федеральным агентством водных ресурсов утверждены зоны затопления, подтопления в отношении 495 населенных пунктов Краснодарского края", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что согласно Водному кодексу РФ, в этих зонах запрещается капитальное строительство без обеспечения инженерной защиты от затопления, подтопления.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.

Длительные ливни часто происходят в Краснодарском крае и приводят к наступлению крупного ущерба среди населения. Власти Краснодарского края ранее подготовили предложения об определении границ зон подтопления в регионе, они были направлены в Федеральное агентство водных ресурсов на утверждение, чтобы не допустить строительство домов в этих границах начать принимать меры по расселению жителей потенциально опасных зон.