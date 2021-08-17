В Пожарском районе Приморья построят новый комплекс по утилизации отходов

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Полигон для утилизации бытовых отходов построят в приморском Лучегорске за счет средств инвестора. Новый комплекс будет принимать мусор из Пожарского и Красноармейского районов Приморья, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Проект уже прошел госэкспертизу, подобран и участок, где расположится полигон, также есть инвестор, готовый начать строительство. Этот объект вместе с мусоросортировочной станцией, которая запущена в работу, станет комплексом по сортировке и утилизации отходов не только для Пожарского, но и Красноармейского районов", - привела пресс-служба слова заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко.

Она уточнила, что в настоящее время бытовые отходы из этих муниципалитетов привозят на полигон в Кировском районе. С запуском нового полигона в Лучегорске значительно сократится транспортное плечо для перевозчиков отходов.

"Будущий полигон будет отвечать всем необходимым экологическим требованиям, на нем подлежат утилизации те отходы, которые останутся после сортировки вторсырья на мусоросортировочном комплексе", - добавила Пархоменко.

Строительство комплексов по утилизации отходов в Приморье проходит в рамках программы "Охрана окружающей среды Приморского края". Планируется, что к 2024 году доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку - до 60%.