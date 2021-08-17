Почти 1,2 тыс. детей-сирот в Подмосковье обрели семью с начала года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. детей-сирот устроили в замещающие семьи в Московской области с начала года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1 196 детей-сирот", - приводятся в сообщении слова зампредседателя областного правительства Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что всего в Московской области насчитывается более 4 тыс. приемных семей, 107 из них создано в этом году.

"В регионе вопросу устройства детей-сирот в семьи уделяется особое внимание. Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни. Для этого в Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут получить консультации психологов, юристов и педагогов. Это абсолютно бесплатно. У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1 527 человек, а 343 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома", - добавила Каклюгина.

По данным пресс-службы, всего в Подмосковье проживают более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тыс. находятся на воспитании в замещающих семьях, свыше 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.