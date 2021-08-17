{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 1,2 тыс. детей-сирот в Подмосковье обрели семью с начала года

В регионе насчитывается более 4 тыс. приемных семей, 107 из них создали в этом году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. детей-сирот устроили в замещающие семьи в Московской области с начала года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1 196 детей-сирот", - приводятся в сообщении слова зампредседателя областного правительства Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что всего в Московской области насчитывается более 4 тыс. приемных семей, 107 из них создано в этом году.

"В регионе вопросу устройства детей-сирот в семьи уделяется особое внимание. Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни. Для этого в Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут получить консультации психологов, юристов и педагогов. Это абсолютно бесплатно. У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1 527 человек, а 343 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома", - добавила Каклюгина.

По данным пресс-службы, всего в Подмосковье проживают более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тыс. находятся на воспитании в замещающих семьях, свыше 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.

Лавров пообещал разобраться с продлением виз иностранцам, обучающимся в аспирантуре в РФ
На встрече в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта один из бывших студентов из Нигерии рассказал, что иностранным студентам выдают визу только на период обучения в аспирантуре, но им требуется еще не менее года для завершения работы над диссертацией
Читать полностью