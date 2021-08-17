Лавров пообещал разобраться с продлением виз иностранцам, обучающимся в аспирантуре в РФ

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал разобраться с вопросом продления виз иностранным студентам, обучающимся в аспирантуре в РФ, для завершения их работы над диссертацией.

На встрече в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта один из бывших студентов из Нигерии обратился к главе МИД РФ и рассказал о проблеме, что иностранным студентам виза выдается только на период обучения в аспирантуре, однако им требуется еще не менее года для завершения работы над диссертацией. В связи с этим студенты вынуждены выселяться из общежития, возвращаться на родину и затем снова получать визу и приезжать в Россию для защиты своей работы.

"Вы абсолютно справедливо эту тему затронули. Я считаю, что нужно такое решение принять. Я поговорю с нашими консульскими службами, другими ведомствами, которые занимаются вопросами выдачи виз на пребывание в Российской Федерации. Я думаю, это абсолютно оправданная постановка вопроса", - сказал Лавров, выступая перед преподавателями и студентами университета.