Пассажирам на вокзалах и станциях в Москве и Подмосковье раздадут воду из-за жаркой погоды

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пассажирам на московских и подмосковных вокзалах и станциях в условиях жаркой погоды раздадут воду, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Раздавать воду будут с 16:00 до 19:00 на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, а также на станциях: Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино, Раменское", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, температура воздуха в Москве уже превысила 29 градусов.

"Прямо сейчас проводим аэрацию. В жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в пресс-службе.