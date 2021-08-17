СПЧ просит Краснова проверить действия властей в отношении экоактивистов под Волгоградом

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность действий сотрудников комитета природных ресурсов Волгоградской области в отношении организаторов палаточного лагеря в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", протестовавших против строительства автотрассы. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте СПЧ.

Ранее в комитете природных ресурсов ТАСС сообщили о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении организаторов палаточного лагеря, которые были обязаны не позднее чем за 14 дней уведомить руководство природного парка и согласовать с ним проведение массового мероприятия.

В Совете отмечают, что экоактивисты "поставили палатки в местах, где это допускается режимом парка, и планировали мирно и без звукоусилителей выразить протест против строительства через парк скоростной автомобильной трассы, что приведет к уничтожению уникальных пойменных дубрав и нарушению целостности природного парка, входящего в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО".

"Однако чиновники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области при поддержке полиции прибыли на место платочного лагеря, силой изъяли палатки и составили протоколы о нарушениях режима парка, хотя никакого нарушения люди не совершали", - подчеркивается в сообщении.

"Надеемся, что Генеральная прокуратура объективно рассмотрит эту ситуацию, даст ей должную правовую оценку и примет меры для остановки незаконного строительства дороги и рассмотрению имеющихся альтернативных вариантов", - говорится в сообщении СПЧ.

О строительстве трассы

Эксперты СПЧ считают, что строительство автотрассы, предполагающее вырубку деревьев в природном парке, противоречит федеральным законам "Об особо охраняемых природных территориях", "Об охране окружающей среды", "О животном мире". "Такого же мнения придерживается Русское географическое общество и Росприроднадзор", - отмечается в сообщении.

Третий мостовой переход через реку Волгу планируется построить к 2024 году. Он позволит перенаправить транзитный транспорт, который в настоящее время передвигается по дороге Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба, и решить проблемы загруженности действующей дороги и многочисленных аварий. По данным областных властей, параллельно строительным работам начались и масштабные работы по лесовосстановлению.