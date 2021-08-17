МИД РФ: у иностранных студентов должна быть возможность вакцинироваться от коронавируса

"Я, честно говоря, удивляюсь, что такой вопрос существует. Я исхожу из того, что нужно всем такую возможность предлагать, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия предоставлять возможность прививаться иностранным студентам. - Я считаю, что это неправильно, в принципе мы активно добивались возвращения всех иностранных студентов в свои вузы. Оперативный штаб, госпожа [вице-премьер РФ Татьяна] Голикова активно нас поддерживали".

В ответ на слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова о том, что в России пока нет правовой базы, которая позволяла бы использовать вакцину, поставленную в рамках программы обязательного медицинского страхования, для вакцинации иностранных лиц, Лавров пообещал внимательно рассмотреть эту проблему. "Я считаю, что это недоработка с нашей стороны. Мы решали вопросы в ответ на конкретные обращения Туниса, если я не ошибаюсь. Они очень хотели, чтобы их студенты вернулись в РФ, и гарантировали, что сразу по приезде или перед отъездом из Туниса они привьются "Спутником V". Если "Спутник", скажем, в данном случае в Тунисе есть, то почему студент может привиться им перед отъездом из Туниса, а приехав в Россию, не может. Спасибо, что вы привлекли к этому внимание, это наша недоработка, я посмотрю в чем там проблема", - резюмировал министр.