ВЦИОМ: за последние 15 лет россияне стали чаще получать "белую" зарплату

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Порядка 86% трудоустроенных россиян заявили о том, что получают всю зарплату официально, в 2006 году этот показатель составлял 71%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте во вторник.

"Подавляющее большинство опрошенных россиян (86%) [от числа работающих] сообщили, что получают всю зарплату официально, 6% ответили, что получают всю зарплату неофициально, "в конверте", а 5% получают часть зарплаты официально, а часть - "в конверте". За прошедшие 15 лет на 15 п. п. выросла доля россиян, ответивших, что всю зарплату они получают официально (71% в 2006 году)", - говорится в сообщении.

Больше половины соотечественников (65%) заявили, что никогда не сталкивались с получением зарплаты в конверте. Треть респондентов (34%) рассказали, что с ними бывали подобные случаи.

В ходе опроса было выявлено, что неофициальную заработную плату граждане получают в сфере строительства и торговли (по 16%), разнорабочие (14%), представители малого бизнеса (9%), а также работники сферы услуг (8%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ - Спутник" проведен 5 августа 2021 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.