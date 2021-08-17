Спасатели предупредили о ливнях с грозами и штормовом ветре в Петербурге 18 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Петербургские спасатели предупредили о возможных ливнях с грозами и ветре до 24 м/с в городе 18 августа. Соответствующее сообщение опубликовали во вторник на сайте Главного управления МЧС по региону.

"По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в Санкт-Петербурге в отдельных районах ожидаются ливни, грозы, местами порывы ветра до 24 м/с", - сказано в сообщении.

Штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях объявлено и на территории Ленинградской области. Согласно сообщению на сайте регионального главка МЧС, 18 августа ожидаются ливни, град, грозы и ветер с порывами до 24 м/с.