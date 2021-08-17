В Петербурге к 95-летию регулярного автобусного движения выпустят юбилейный "Подорожник"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Партию единых электронных проездных билетов "Подорожник" посвятят 95-летию регулярного автобусного движения в Петербурге. На картах появится изображение автобуса ЗИС-154, приобрести их можно будет уже в сентябре, рассказали журналистам в городском комитете по транспорту.

"СПб ГКУ "Организатор перевозок" и СПб ГУП "Пассажиравтотранс" подготовили к выпуску партию электронных проездных билетов "Подорожник", посвященных 95-летию регулярного автобусного движения в Петербурге. Тираж - 10 тысяч штук", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что билет украсил автобус ЗИС-154, появившийся в Ленинграде в 1947 году. Это был первый послевоенный дизель-электрический автобус вагонной компоновки, вместимость которого позволяла перевезти 60 пассажиров. Впервые в истории в его салоне появилось отопление, а кресло водителя регулировалось по высоте. Автобусы курсировали по маршруту № 7, который связывает Васильевский остров и Невский проспект. Стоимость одной карты "Подорожник" составит 60 рублей. Приобрести ее можно будет в кассах метрополитена, а также в пунктах продаж СПб ГКУ "Организатор перевозок" уже в сентябре.

Петербург стал первым городом в России, внедрившим бесконтактные транспортные карты для оплаты проезда. Система успешно работает уже 10 лет. Два года назад появилась возможность использовать проездной для оплаты пригородных железнодорожных билетов. Также была запущена функция оплаты "Подорожником" проезда на пригородных межрегиональных маршрутах. На сегодняшний день транспортная карта стала универсальной, ею можно оплатить проезд не только в Санкт-Петербурге, но и на некоторых маршрутах Ленинградской области.