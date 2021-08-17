Новое жилье при господдержке приобрели порядка 7 тыс. молодых семей Ставрополья за 15 лет

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Программа "Молодая семья" позволила улучшить жилищные условия порядка 7 тыс. семей Ставрополья с 2006 года. Об этом сообщили во вторник журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"Программа "Молодая семья" в регионе действует с 2006 года. За этот период социальную выплату получили почти 7 тыс. ставропольских семей", - цитирует управление и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.

В 2021 году из федерального и краевого бюджетов выделено более 87 млн рублей на выплаты молодым семьям при покупке жилья. Бездетные семьи могут компенсировать 30% стоимости жилья, семьи с детьми - 35%.

"Получателями социальной выплаты по программе "Молодая семья" в этом году стали 109 семей, из них 60 уже приобрели собственное жилье, остальные пока занимаются подбором. Отметим, что большая часть получателей социальной выплаты - это многодетные семьи", - добавили в управлении.

Право на получение социальной выплаты имеют семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя не превышает 35 лет на день включения семьи в список получателей социальной выплаты. В ином случае семья исключается из списка участников программы.