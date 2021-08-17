Все попавшие в зону подтоплений жители Сочи получили выплаты

СОЧИ, 17 августа. /ТАСС/. Последствия обильных осадков в Сочи ликвидированы, все, кто попал в зону подтопления, получили выплаты. Об этом сообщил во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале по итогам рабочей поездки в Сочи.

"Во время объезда увидел, что последствия обильных осадков в Сочи уже ликвидированы. Как доложил Алексей Копайгородский (мэр Сочи), все, кто попал в зону подтопления, получили компенсации, им помогли вывезти мусор, расчистить дворы. Город полностью восстановился после стихии", - написал глава края.

Обильные осадки прошли в Сочи 12 августа, несколько участков дорог локально подтопило, в городе из-за сильного ветра повалило деревья, несколько рекламных конструкций.