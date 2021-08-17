В Курортном и Пушкинском районах Петербурга до конца года появятся новые веломаршруты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Три новых веломаршрута общей протяженностью около 8 км появятся в Курортном и Пушкинском районах Петербурга. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городского комитета по транспорту.

"Заключены контракты на проведение проектно-изыскательских работ для размещения трех велосипедных маршрутов в Курортном и Пушкинском районах Санкт-Петербурга. Заказчиком работ выступает подведомственное Комитету по транспорту СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт Петербурга", - говорится в сообщении.

В комитете по транспорту добавили, что две велодорожки появятся уже в этом году. Веломаршрут на Приморском шоссе пройдет от Музея-усадьбы И. Е. Репина "Пенаты" до дома 448, протяженность составит 4,6 км. Проектно-сметная документация позволит обустроить безопасный рекреационный маршрут вдоль берега Финского залива. Сейчас велосипедисты и пешеходы вынуждены передвигаться по тротуару вдоль Приморского шоссе, на участке которого отсутствует асфальтовое покрытие. Вторая велодорожка пройдет по Петербургскому шоссе до бульвара Алексея Толстого, ее протяженность - 2,5 км. В 2022 году запланировано обустройство третьей велодорожки на улице Школьной в Пушкине протяженностью 1 км. Ее проектирование должно завершиться до конца ноября.

На сегодняшний день для велосипедистов Петербурга доступны 36 маршрутов общей протяженностью 128,5 км. В текущем году запланированы к обустройству еще 12,3 км веломаршрутов.