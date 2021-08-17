Захарова назвала отказ в выдаче лицензии RT в Люксембурге актом нарушения свободы слова

"Медиарегулятор Люксембурга отказал в предоставлении телеканалу [RT] лицензии на организацию спутникового вещания на немецком языке в Европе со ссылкой на некие "несоответствия техническим критериям". Принятое решение - недопустимый акт наступления на свободу слова и свободу в целом, осуществленный в нарушение международных обязательств Люксембурга в этой сфере", - написала она во вторник в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, отказ последовал вопреки тому, что необходимый запрос был составлен телеканалом в соответствии с законодательством Люксембурга и законодательством ЕС. "RT подал заявку на тех же основаниях, что и ряд других СМИ, в том числе из государств за пределами Евросоюза, которые были сертифицированы местными властями. Медиарегулятор не счел возможным предложить RT DE пути урегулирования ситуации и исправления "несоответствий", содержание которых также не было конкретизировано", - добавила она.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что рассмотрение заявки происходило "на фоне неослабевающей в Германии кампании по настоящей травле телеканала и ряда других отечественных СМИ, сопровождавшейся клеветническими обвинениями, блокировкой банковских счетов и формированием общей атмосферы медийного психоза вокруг присутствия российских операторов в информпространстве страны и Евросоюза в целом".

Как отметила официальный представитель МИД, продолжающееся давление на RT в Германии вызывает серьезную обеспокоенность положением дел в сфере свободы СМИ в ЕС. "Это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц", - указала Захарова.

"Эта история должна заинтересовать профильные международные организации, которым следует обратить внимание на деструктивную линию Берлина в этой истории, наглядно демонстрирующую истинную степень его приверженности высоким идеалам защиты прав журналистов и плюрализма мнений", - резюмировала Захарова.