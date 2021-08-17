"Единая Россия" предложила создать единый алгоритм борьбы с эпидемиологическими угрозами

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает разработать и внедрить единый алгоритм действий всех уровней власти по борьбе с эпидемиологическими угрозами, заявил во вторник первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Мы должны извлечь из истории с ковидом правильные уроки, создав надежную систему выявления и предупреждения эпидугроз. По сути речь идет о формировании санитарного щита нашей страны. Такой щит должен строиться на современной инфраструктуре, современных лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидмоделей. Конечно, нужны здесь квалифицированные кадры", - пояснил Турчак, выступая на стратегической сессии "Санитарный щит страны. Борьба с новыми вызовами".

"Также на случай подобных угроз мы предлагаем разработать единый алгоритм действий, своеобразную матрицу действий всех уровней власти, все службы должны четко понимать свои обязанности и свою ответственность. Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, "Единая Россия" готова вместе с правительством их подготовить", - подчеркнул Турчак.

Он добавил, что инициатива по созданию санитарного щита войдет в народную программу "Единой России", с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что у России должен быть "мощный и надежный щит" в сфере санитарной биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.