Полиция следит за порядком в дагестанском селе после конфликта имама с местными жителями

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы обеспечивают порядок в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, где возник конфликт имама с местным населением. В настоящее время ситуация остается стабильной, сообщил ТАСС заместитель главы администрации района Халилула Магомедов.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Агвали произошел конфликт имама, назначенного муфтиятом республики, с местными жителями. Чтобы предотвратить развитие ситуации, в село были привлечены дополнительные силы правопорядка.

"Конфликтная ситуация была в связи с назначением имама. Никаких драк, никаких беспорядков нет. Представители правоохранительных органов, местные и из соседних сел, обеспечивают охрану общественного порядка", - сказал Магомедов.

По его словам, в настоящее время ситуация стабилизировалась, напряженность в селе спала. "Ведутся переговоры под руководством главы района", - добавил собеседник агентства.