Попова заявила, что пятая российская вакцина от коронавируса "на подходе"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пятая разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса сейчас "на подходе", заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации <…> четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", - сказала она на стратегической сессии "Санитарный щит страны. Борьба с новыми Вызовами" партии "Единая Россия".

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из четырех зарегистрированных вакцин - двухкомпонентными "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" или однокомпонентной "Спутник Лайт".

Как ранее сообщал гендиректор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов, новая вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н" может быть зарегистрирована в России уже в августе.