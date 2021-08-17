{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Попова заявила, что пятая российская вакцина от коронавируса "на подходе"

Глава Роспотребнадзора отметила, что сложившаяся ситуация с наличием четырех вакцин и разработкой пятой "блокирует распространение вируса"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пятая разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса сейчас "на подходе", заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"В Российской Федерации <…> четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", - сказала она на стратегической сессии "Санитарный щит страны. Борьба с новыми Вызовами" партии "Единая Россия".

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из четырех зарегистрированных вакцин - двухкомпонентными "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" или однокомпонентной "Спутник Лайт".

Как ранее сообщал гендиректор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов, новая вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н" может быть зарегистрирована в России уже в августе.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Районные больницы Липецкой области получили свыше 20 машин
Транспортные средства приобретены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения
Читать полностью