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Пандемия COVID-19

В Черногории зафиксировали штамм коронавируса "дельта"

Подозрения подтвердились после получения результатов из Европейского центра по контролю заболеваний

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Европейские специалисты подтвердили наличие в Черногории дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Института общественного здоровья страны.

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"Предварительно было подтверждено наличие штамма "дельта". Подозрения подтвердились после получения результатов из Европейского центра по контролю заболеваний", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Ситуация в стране является одной из худших в относительном выражении в Европе. С начала пандемии в Черногории, население которой составляет около 620 тыс., выявили свыше 106 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 646 человек умерли.

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ЧерногорияПандемия COVID-19
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