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Пандемия COVID-19

Попова: ситуация с коронавирусом в РФ более стабильна и управляема, чем в других странах

Глава Роспотребнадзора отметила, что российская система предупреждения и реагирования на инфекционные угрозы за время пандемии показала себя одной из лучших в мире

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Российской Федерации более понятная, стабильная и управляемая по сравнению с рядом других стран. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"На сегодняшний день очевидно, что больше всего пострадали страны, где систем противодействия, санитарно-эпидемиологических служб и не было вовсе, они были уничтожены в свое время, когда казалось, что вакцины против известных инфекций и антибиотики позволяют нам справиться с любой инфекционной угрозой. Однако же нет. И на сегодняшний день мы видим, что ситуация [с коронавирусом] в Российской Федерации более стабильна, более понятна и более управляема", - сказала она на стратегической сессии "Санитарный щит страны. Борьба с новыми вызовами" партии "Единая Россия".

Попова отметила, что российская система предупреждения и реагирования на инфекционные угрозы за время пандемии показала себя одной из лучших в мире. Она также добавила, что в России в допандемический период более чем в три раза реже, чем в Евросоюзе, люди болели брюшным тифом. По ее словам, сейчас заболеваемость им еще ниже.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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