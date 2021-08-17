Всероссийские проверочные работы пройдут с марта по май 2022 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор утвердил расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2022 году для обучающихся в общеобразовательных организациях. Так, ВПР планируется провести с марта по май, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

"Начнется проведение ВПР в 2022 году с проверочных работ для 10 и 11 классов. С 1 марта по 25 марта десятиклассники будут сдавать географию. Одиннадцатиклассники - историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки (английский, немецкий или французский), - говорится в сообщении. - В соответствии с утвержденным расписанием в штатном режиме с 15 марта по 20 мая 2022 года ученики всех классов каждой параллели 4-8-х классов напишут проверочные работы по русскому языку и математике. В этот же период четвероклассники, помимо русского языка и математики, сдадут ВПР по предмету "Окружающий мир", а ученики пятых классов - по биологии и истории".