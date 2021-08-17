Российский союз ректоров не исключает введения тестирования студентов на коронавирус

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские вузы будут заселять студентов в общежития без требования сертификата о вакцинации от ковида, но в будущем может быть введен обязательный тест на коронавирус. Об этом сообщил журналистам президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Принято решение, что ребята будут селиться в общежития [без сертификата о вакцинации] независимо [от того], откуда они приехали, но нужно соблюдать меры предосторожности: температура, возможно, ПЦР будет со временем", - сказал он по итогам заседания союза во вторник.

Обсуждается также возможность приема в вузы РФ студентов из всех стран, а не только тех, чьи границы открыты. "Сейчас принимаются правительством дополнительные меры, чтобы въезд для иностранцев был не только из тех стран, которые разрешили выезд, но из любых других стран, даже закрытых. Если ребята могут приехать, наша страна будет принимать", - сообщил он.

60% сотрудников российских вузов прошли вакцинацию от коронавируса, среди студентов доля привитых составляет 30%, отметил Садовничий. "Все университеты докладывают о том, что в основном 60% сотрудников привиты. <…> Среди ребят - 30%, типичный показатель прививок по стране", - сказал он.

По словам Садовничего, ректоры будут просить студентов вакцинироваться. "Мы будем просить студентов делать эти прививки: это единственный способ сберечь и свое здоровье, и здоровье преподавателей, и это безопасность, это возможность общаться", - подчеркнул он.

"Были предложения оформить это в виде флешмобов, которые ребята хорошо понимают и принимают", - рассказал президент союза.

Он также отметил, что может возникнуть сложность с вакцинацией несовершеннолетних. "В Московский университет на первый курс поступили около половины несовершеннолетних, - сказал ректор МГУ. - Здесь с прививкой сложнее: согласие родителей и другие запреты. Здесь как раз и нужна вакцинация всех, кто может, чтобы был коллективный иммунитет".

Формат обучения

По словам главы РСР, российские вузы в целом готовы начать учебный год в очном формате, однако ряд массовых занятий можно будет перевести и в онлайн-режим.

"Общее наше мнение, что он должен начаться в очном формате. Естественно, с участием смешанной формы в тех случаях, где это необходимо. Например практические занятия в небольших группах вполне могут быть в очном формате. Если это большие лекции на 500 человек, их можно делать в дистанционном формате", - сказал он.

Также Садовничий рассказал о предложении разбивать большие лекционные потоки на более мелкие, при желании сохранить очный формат.

"Во всяком случае, принцип - соблюдение правил, предписанных Роспотребнадзором: дистанция, маски, соблюдение уважительного отношения друг к другу, исключение собраний в больших количествах, - отметил он. - Но в целом учебный год мы начнем так, что все ребята будут иметь право приступить к занятиям в очном формате или в том формате, которые диктуются условиями в университете".

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации вузам, в которых посчитало целесообразным перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения.

Позднее в министерстве сообщили, что планируется организовать дополнительные обсуждения данных рекомендаций. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков также призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от коронавируса студентам.