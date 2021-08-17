Школьники Петербурга смогут учиться в смешанном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Школьники Санкт-Петербурга в предстоящем учебном году смогут по решению родителей обучаться в смешанном формате и некоторое время проходить школьную программу дистанционно, сообщила во вторник на пресс-конференции председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.

"В школах обучение будет проходить очно с возможностью выбора родителями на время, на какой-то период, дистанционной формы образования с использованием подготовленных на портале петербургского образования видеоуроков и связью с учителем в классе по контролю за выполнением домашних заданий, по дистанционной работе с учителем. При этом возможность возвращения обратно в очную форму обучения будет зависеть от состояния здоровья ребенка и от выбора родителей. То есть такая гибкая смешанная форма обучения, она будет в школах продолжаться в этом учебном году", - рассказала Путиловская.

Ранее также сообщалось, что школьные линейки в День знаний в Санкт-Петербурге планируется провести на улице, родители при этом должны носить маски.

В колледжах Санкт-Петербурга, по словам Путиловской, будет сохранена очная форма обучения и другая пока не рассматривается.