Попова заявила, что в РФ к 2024 году появятся 15 лабораторий высшего уровня безопасности

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Проект "Санитарный щит" предполагает создание в России к 2024 году 15 лабораторий высшего уровня биологической безопасности, таких в мире всего насчитывается около 60. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Один из элементов построения "санитарного щита" - это создание 15 лабораторий высшего уровня биологической безопасности уже к 2024 году. Мы знаем, как это делать, мы понимаем, как это делать, и при поддержке "Единой России" мы уверены, что мы, безусловно, это сделаем и таким образом внесем вклад в защиту нашей страны", - сказала она на стратегической сессии "Санитарный щит страны. Борьба с новыми вызовами" партии "Единая Россия".

По словам Поповой, всего в мире насчитывается около 60 лабораторий высокого уровня биологической безопасности, и практически все они были введены в эксплуатацию в течение последних 20 лет. Кроме того, в рамках "санитарного щита" Россия будет расширять сеть сотрудничающих лабораторий за ее пределами. "Они сегодня есть в странах Содружества Независимых Государств, они есть в дальнем зарубежье, например в Гвинее и во Вьетнаме, но, безусловно, чтобы распознавать возникающие, еще не известные риски, эту систему нужно расширять", - пояснила Попова.

Она обозначила важность развития экспресс-тестирования на различные инфекции, когда результат готов в течение часа. Так, в рамках "санитарного щита" во всех пунктах пропуска на границе должна будет проводиться экспресс-диагностика опасных инфекций.

По словам главы Роспотребнадзора, усиление лабораторных мощностей позволит уже в 2021 году внедрить быстрые тесты для диагностики семи инфекций. "Это то, о чем я говорю, что нужно делать у постели больного, это то, что нужно делать на границе, и эти быстрые тесты разрабатываются в Российской Федерации и производятся в Российской Федерации. Сейчас мы работаем с такими тестами для определения вирусов гриппа. Ситуация вот осложнится буквально через месяц-полтора, начнет развиваться ситуация с гриппом. Это быстрые тесты, которые сегодня у нас на вооружении для диагностики ковида, это быстрые тесты для диагностики туберкулеза и ряда опасных инфекций, именно эти тесты сегодня уже есть в наших руках", - пояснила она.

Нехватка кадров

Для решения проблемы нехватки медицинских кадров в области биологической безопасности планируется создать научно-образовательный консорциум. В него войдут 35 научных, образовательных учреждений, которые будут отбирать талантливую молодежь и помогать ей.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, ранее заявил, что у России должен быть "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявлял, что российский "санитарный щит" должен быть создан за счет развертывания по стране сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций.