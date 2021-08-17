Поисковики обнаружили останки 15 красноармейцев в Вологодской области

ВОЛОГДА, 17 августа. /ТАСС/. Участники Вологодского объединения поисковиков завершили очередную экспедицию в район села Ошта нынешнего Вытегорского района Вологодской области. За две недели они обнаружили и подняли из земли останки 15 красноармейцев, погибших в период Великой Отечественной войны, а также две подписные ложки и справку, рассказал ТАСС руководитель Вологодского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Метелкин.

Ошта - это единственное место на территории Вологодской области, где проводились военные действия во время Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 годы в районе Ошты красноармейцы сдерживали наступление финских войск. А после войны, вплоть до 1947 года, проводились работы по разминированию данной территории.

"Очень сложно было работать в экспедиции, потому что в данном районе активно ведутся лесозаготовки, нам приходилось искать прямо на лесных делянках. Но за две недели удалось найти останки 15 солдат и офицеров Красной Армии, две подписные ложки и справку, которая сейчас находится на экспертизе. Возможно, эти предметы позволят установить личности погибших", - рассказал ТАСС представитель РВИО.

По его словам, на одной ложке написано "Осинцев", но только в этой дивизии, которая обороняла территорию на этом участке, служили пять Осинцевых. На второй ложке указаны лишь инициалы "Х.Ф.Р.", установить по ним владельца пока не удалось. Несмотря на малочисленность войск Красной Армии в этом районе, многие красноармейцы не были учтены. Потери на этом участке фронта были не столь значительные, однако за прошедшие пять лет экспедиций в эти места поисковики подняли из земли останки более 100 красноармейцев. По найденным предметам удалось установить личности пяти бойцов. Поисковые работы будут продолжены. Останки бойцов будут захоронены на мемориале "Скорбящая мать" в Оште.

"Мы безусловно продолжим работать около Ошты, в ходе экспедиции мы обозначили места, где есть еще потери. Работать там сложно, грунт не прощупывается щупом, поэтому поисковики стали пересматривать все завалы, где и находили останки. Как долго там придется искать, предсказать невозможно. Есть и проблемы с документацией: имеется донесение 272 стрелковой дивизии [сдерживала наступления финских войск под Оштой в 1941 году], что во время боевых действий вообще не велись учетные документы, за что руководство получило выговор. В 1944 году были направлены в командировку штабные работники, чтобы восстановить данные за 1941-1942 годы, но и качество этих документов соответствующее", - добавил Метелкин.

Об Оштинском рубеже

Вытегорский район стал прифронтовым буквально в первые месяцы Великой Отечественной войны, с 1 октября 1941 года в Вытегре было введено военное положение. Прорваться к Вытегре, а через нее завоевать весь русский север пытались финские войска под командованием генерала Маннергейма. У села Ошта неприятеля удалось остановить. Оштинская оборона началась 5 октября 1941 года и продолжалась до 19 июня 1944 года здесь велись пехотные операции, активно работали группы разведчиков с обеих сторон. Законом области от 24 апреля 2015 года "О памятных датах Вологодской области" 20 июня отмечается как День окончания Оштинской обороны.

В годы войны из Вологодской области ушли на фронт 334 252 человека, около 200 тыс. погибли. Область была тыловым регионом, стала главным госпитальным центром: здесь было 116 госпиталей, через которые прошло 650 тыс. больных и раненых. Действовал крупнейший в Красной армии распределительный эвакуационный пункт РЭП-95.